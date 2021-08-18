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Прокуратура Грузии предъявила обвинение олимпийскому чемпиону Зурабу Звиадаури
18.08.2021 16:14
Прокуратура Грузии предъявила обвинение олимпийскому чемпиону Зурабу Звиадаури. Мужчине инкриминируется умышленное убийство, инцидент произошел 16 августа в селе Цинандали Телавского муниципалитета.
Звиадаури проходит по статье 108 УК Грузии, ему грозит о 8-ми до 15-ти лет лишения свободы. Адвокаты бывшего спортсмена заявляют, что он был вынужден стрелять в целях самообороны. Наличие огнестрельного оружия сторона защиты объясняет разрешением, которое Звиадаури получил в бытность депутатом парламента Грузии.
Напомним, 16 августа в Кахетии произошло тройное убийство. По данным МВД Грузии, бывший спортсмен застрелил Н.К. 1994 года рождения, который тем же днем нанес смертельное огнестрельное ранение его брату.
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