

Прокуратура Грузии предъявила обвинение олимпийскому чемпиону Зурабу Звиадаури

18.08.2021 16:14





Прокуратура Грузии предъявила обвинение олимпийскому чемпиону Зурабу Звиадаури. Мужчине инкриминируется умышленное убийство, инцидент произошел 16 августа в селе Цинандали Телавского муниципалитета.



Звиадаури проходит по статье 108 УК Грузии, ему грозит о 8-ми до 15-ти лет лишения свободы. Адвокаты бывшего спортсмена заявляют, что он был вынужден стрелять в целях самообороны. Наличие огнестрельного оружия сторона защиты объясняет разрешением, которое Звиадаури получил в бытность депутатом парламента Грузии.



Напомним, 16 августа в Кахетии произошло тройное убийство. По данным МВД Грузии, бывший спортсмен застрелил Н.К. 1994 года рождения, который тем же днем нанес смертельное огнестрельное ранение его брату.





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