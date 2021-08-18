

ЧВК Вагнера – позиция «нас там нет» утеряла силу

18.08.2021 18:29



Дмитрий Беляев







ЧВК Вагнера является одна из самых закрытых и засекреченных организаций в России, и достоверной информации о ее деятельности добыть практически невозможно. Тренировочная база бравых солдат находится под Краснодаром, рядом с базой спецназа ГРУ. Особо отличившихся награждают государственными наградами, изредка их вручает сам Путин. Не смотря на все это до сих пор Россия официально заявляет, что никого отношения с наемниками не имеют, и вообще - нас в горячих точках нигде нет. Однако, в ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си получили доступ к планшету и нескольким документам, принадлежавшим наемникам "Вагнера" в Ливии.



В найденном планшете были десятки документов, позволяющие утверждать, что ЧВК Вагнера поддерживается нашим правительством на самом высоком уровне. Есть документы указывающие, что вооружение, военное спецтехника, легкая и тяжелая бронетехника, включая танки, от командира наемников без посреднических компаний запрашивалось напрямую через МО России.



Эпоха «нас там нет» видимо подошла к концу. И если найденные документы в устройстве позволят окончательно доказать причастность российских властей к деянию наемников, то реакция Запада не заставит себя ждать – на сей раз только санкциями на вряд ли ограничатся.





Полностью материал расследования читайте в материале BBC: ЧВК Вагнера вновь в центре внимания. На днях BBC опубликовало обширный материал о действиях ЧВК Вагнера в разных странах разных континентов, где они в основном поддерживали действующие правящие диктаторские режимы и нефти-алмазные интересы своих хозяев. Согласно добытой информации, такая «поддержка» местному населению этих стран обходилось многими жизнями мирного населения. Описанные в материале бесчинства российских «солдат удачи» вводят ужас даже самых холенных террористов.ЧВК Вагнера является одна из самых закрытых и засекреченных организаций в России, и достоверной информации о ее деятельности добыть практически невозможно. Тренировочная база бравых солдат находится под Краснодаром, рядом с базой спецназа ГРУ. Особо отличившихся награждают государственными наградами, изредка их вручает сам Путин. Не смотря на все это до сих пор Россия официально заявляет, что никого отношения с наемниками не имеют, и вообще - нас в горячих точках нигде нет. Однако, в ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си получили доступ к планшету и нескольким документам, принадлежавшим наемникам "Вагнера" в Ливии.В найденном планшете были десятки документов, позволяющие утверждать, что ЧВК Вагнера поддерживается нашим правительством на самом высоком уровне. Есть документы указывающие, что вооружение, военное спецтехника, легкая и тяжелая бронетехника, включая танки, от командира наемников без посреднических компаний запрашивалось напрямую через МО России.Эпоха «нас там нет» видимо подошла к концу. И если найденные документы в устройстве позволят окончательно доказать причастность российских властей к деянию наемников, то реакция Запада не заставит себя ждать – на сей раз только санкциями на вряд ли ограничатся.Полностью материал расследования читайте в материале BBC: Ливийские гастроли ЧВК Вагнера: что хранится в планшете наемника



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