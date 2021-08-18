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Министр обороны Грузии встретился с руководителями промышленных компаний Турции


18.08.2021   23:26


Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился в Стамбуле с руководителями турецких промышленных компаний в сфере обороны.

Как сообщили в Минобороны, стороны обсудили создание совместных предприятий на базе Государственного военно-научно-технического центра «Дельта».

По информации ведомства, на Международной выставке оборонной промышленности IDEF21 члены делегации Минобороны знакомятся с последними достижениями в сфере современной военной техники и вооружения.

В Минобороны Грузии отмечают, что международная выставка, организованная Фондом вооруженных сил Турции, проводится раз в два года и является пятой по величине в мире.

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