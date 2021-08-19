

Россия: Очередной провал разведки

19.08.2021 15:00



Сергей Михеев



10 августа в Потсдаме сотрудники федеральной криминальной службы ФРГ задержали сотрудника посольства Великобритании Дэвида С., который подозревается в передаче российской разведке информации секретного характера, к которой имел доступ по служебному положению. За это Дэвид С. получал весьма солидное денежное вознаграждение.



По информации газеты «Welt» Дэвид С. был арестован во время его встречи со связником. Так как в Берлине проведение встреч с агентурой достаточно рискованно в силу жесткого полицейского и контрразведывательного режима, местом встречи был выбран Потсдам. Дэвида арестовали с поличным на месте преступления. Арест шпиона с поличным на месте преступления говорит о том, что его разработка спецслужбами велась давно. Англичане предпочли арестовать его на месте преступления, чтоб ни у кого не возникало никаких вопросов. Надо отдать должное - британские и немецкие спецслужбы сработали чисто, без помарок, а поймать шпиона за руку, да ещё и на месте преступления, дело далеко не лёгкое.



Это очередной провал российских спецслужб, который по счёту - трудно подсчитать. Приведу примеры нашумевших провалов наших спецслужб только за последний год:



- В феврале 2020 года В США арестовали российского шпиона, гражданина Мексики Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, завербованного российским правительством, который действовал на территории США.



- В июне власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства в Праге, и. о. главы представительства в стране Андрея Кончакова и сотрудника Игоря Рыбакова, персонами нон грата и выслали из страны. Причиной такого решения стали подозрения россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков;



- В августе 2020 года Австрия выслала российского дипломата, в связи с делом о промышленном шпионаже;



- В августе 2020 года Норвегия выслала российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы;



- 10 августа власти Словакии решили выдворить из страны трех российских дипломатов. Представителей российского внешнеполитического ведомства заподозрили в шпионаже и работу на спецслужбы;



- В сентябре 2020 года, из Болгарии выслали двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. Прокуратура Болгарии заявила, что с 2016 года россияне осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии;



- В мае 2021 года в Берлине был разоблачен специалист по электрооборудованию Йенс Ф., в прошлом - осведомитель «штази», который продал планы зданий бундестага сотруднику Главного управления Генерального штаба ВС РФ, работавшему в российском посольстве;



- В марте 2021 года Болгарии была раскрыта российская шпионская сеть вокруг бывшего офицера военной разведки Ивана Илиева;



- В марте 2021 года в Риме был пойман капитан ВМС Вальтер Бьот при передаче секретных сведений офицеру российского посольства;



- В апреле 2021 года министерство внутренних дел Чехии назвало офицеров секретной части ГРУ 29155 Анатолия Чепигу и Александра Мишкина виновными в двух взрывах на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии МВД Чехии они отравили "Новичоком" болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году, а затем, в 2018 году, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию;



- В мае 2021 года Генеральная прокуратура Болгарии обвинила ГРУ в четырёх случаях саботажа на оружейных складах компании EMСO, принадлежащей Гебреву.



Провалы происходят в работе не только российских спецслужб. Этим грешат и спецслужбы других стран, и это одна из сопутствующих характеров специфики работы. Да, они происходят, но разбираются с ними деликатно – по-джентльменски. Однако интенсивность провалов и характер работы наших спецслужб, которые стали достоянием общественности, произошли в течение очень короткого времени, что наводит на весьма нелицеприятные вопросы. Такие частые провали указывают на системные проблемы, что для спецслужб является катастрофой. Что происходит? Неужели наши спецслужбы разучились работать?



Дело в системе управления, созданной действующим режимом. Она основывается на вседозволенности правоохранительных органов и военных, которые поставлены над законом. С приходом Путина в России власть стала принадлежать представителям спецслужб. Фактически исчез гражданский контроль над их деятельностью. Высокопоставленные лица и рядовые сотрудники силовых структур, уверенные в безнаказанности, в своей работе опираются на применение грубой силы, попирая все существующие законы и права человека, соблюдение которых от них никто и не требует. Освоившись дома, наши спецслужбы начали аналогично действовать и за пределами России. видимо мы хотим доказать всему миру, что она мы хозяева планеты и вольны делать все что мы хотим, когда хотим и где хотим. Такой подходу делу и приводит к постоянным провалам, после которых наша страна стремительно теряет сферу своего влияния. Если так будет продолжаться, в скором времени на международной арене от нашего авторитета вовсе ничего не останется.



Российская власть и лично Путин должны понять, что требовать от спецслужб действовать в рамках закона как в стране, так и за её пределами, не значит их ослаблять, напротив – только в этом случае они смогут справиться со своими задачами и принести пользу стране. А пока такого понятия нет, действия спецслужб наносят лишь значительный вред интересам и имиджу государства.



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