

Люк Коффи: Грузинские солдаты пользуются большим уважением как в США, так и в других странах НАТО

19.08.2021 17:07





Если мы хотим соединиться со Средней Азией, минуя Россию, Китай, Пакистан и Иран, это физически невозможно без Грузии и Азербайджана; Я надеюсь, что американские политики подумают об этом, — об этом директор внешнеполитического центра Heritage Foundation Люк Коффи заявил в интервью Радио Грузии.



По его словам, он не видит сегодня перспективы американо-афганских отношений.



«Дипломатическое или даже формальное признание правительства Талибана было бы большой ошибкой. Вместо этого США должны больше сосредоточиться на Центральной Азии и обеспечить защиту наших геополитических интересов в регионе посредством двусторонних отношений с основными государствами Центральной Азии, Узбекистаном и Казахстаном. Это также означает, что у США должны быть хорошие отношения с Грузией и Азербайджаном, потому что если мы посмотрим на карту, станет ясно, что если мы хотим связаться со Средней Азией, минуя Россию, Китай, Пакистан и Иран, это физически невозможно без Грузии и Азербайджана. Я надеюсь, что американские политики обязательно подумают об этом, но пока этого не происходит, потому что они заняты урегулированием кризиса в аэропорту Кабула», — заявил Люк Коффи.



Что касается развития событий в Афганистане, то, как заявил Люк Коффи, в первую очередь следует отметить, что разведка на местах провалилась и не могла предвидеть, что события будут развиваться по такому сценарию.



«Все в США уже несколько месяцев знали, что мы выйдем из Афганистана. Шокирует то, что не была проведена ни подготовительная работа, ни соответствующие шаги по эвакуации афганцев, которые годами помогали США. События в аэропорту Кабула — черное пятно для репутации США. Это трагические события, а некоторые видео, которые распространяются в социальных сетях, ужасны. Я предполагаю, что талибы не будут отправлять боевиков в аэропорт Кабула, так как там находится около 6000 американских военнослужащих и более 700 британских военнослужащих, а также сотни турецких военнослужащих. Талибан не хочет противостояния с ними. Для них лучше, чтобы мир как можно дольше следил за этой хаотичной эвакуацией, чтобы Америка выглядела еще более некомпетентной. Когда военный и гражданский персонал западных стран полностью покинет Афганистан и в аэропорту останутся только сотни отчаявшихся и напуганных афганцев, тогда Талибан двинется вперед, и этим афганцам не повезет», — заявил Люк Коффи.



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