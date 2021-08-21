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Мужчина с крупной партией героина задержан на грузино-турецкой границе
21.08.2021 13:14
Полиция задержала 42-летнего мужчину, пытавшегося ввезти в Грузию из Турции крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Случай произошел на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» (грузино-турецкая граница). Правоохранители изъяли два пакета с героином в ходе осмотра салона микроавтобуса, которым управлял обвиняемый О.Г.. Наркотики изъяты в качестве вещественного доказательства.
Задержанному вменяется незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере, а также их незаконный ввоз в Грузию. В случае признания вины судом, мужчине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
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