

В Марнеули сгорела часть рынка

21.10.2021 11:22





Вчера вечером, 20 октября, на марнеульском рынке вспыхнул пожар. Сгорело несколько магазинов. По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, пожар вскоре потушили, никто не пострадал.



Сгорел участок площадью около 70 квадратных метров, на котором было около 10 магазинов. По словам местных жителей, сгорели магазины посуды и свадебных принадлежностей.



«Они позвонили нам и сказали ваш магазин горит. Еще до нашего приезда все сгорело. Мы не знаем, что стало причиной пожара. Говорят, что пожар вспыхнул на другой стороне рынка. Мой магазин полностью сгорел. Когда я приехал, пожарные уже тушили пожар. Говорят, что они опоздали, что они приехали когда уже все сгорело. Сгорело до 10 магазинов», — сказал в интервью телеканалу Formula один из владельцев магазина.



По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, на данный момент времени причина возгорания не установлена.



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