

В Тбилиси задержаны 11 наркореализаторов

21.10.2021 13:07





В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и интенсивных следственных действий сотрудниками МВД и Генеральной прокуратуры за последние 10 дней в Тбилиси задержаны 11 наркореализаторов.



Об этом сегодня на брифинге в министерстве заявил директор департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



По его словам, в поселке Поничала задержаны: Д.М. 2001 года рождения, А.А. 1989 года рождения, З.А., 1983 года рождения. Также задержаны: иностранный гражданин И.З., 1994 года рождения, Д.Д. 1987 года рождения, А. А.1967 года рождения, Р. Дж. 1988 года рождения,Р.З. 1972 года рождения, А.М. 1970 года рождения, В.М. 1956 года рождения. Л.С. 1989 года рождения.



Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. В качестве наказания за преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.



Расследование ведется в соответствии со ст. 260 и ст. 273 прима УК Грузии.



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