

Новый генплан НАТО направлен на сдерживание потенциального нападения России в Черном и Балтийском морях

21.10.2021 13:18





НАТО утвердит генеральный план по сдерживанию надвигающейся угрозы со стороны России, сообщает Reuters.



По информации официальных лиц и дипломатов НАТО, министры обороны стран-членов Североатлантического альянса сегодня примут генеральный план, который послужит защитой от потенциального нападения России на различных фронтах.



По сообщению Reuters, на данном этапе стратегия является конфиденциальной, но известно, что она не соответствует региональному плану обороны и направлена ​​на подготовку НАТО к возможному нападению России в Балтийском и Черном морях, включая использование ядерного оружия, атаки на компьютерные сети и потенциальные нападения из космоса.





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