

В Грузии задержаны мошенники, присвоившие миллионы евро граждан Германии

21.10.2021 13:43





Прокуратура Грузии в сотрудничестве с Берлином раскрыла транснациональное преступление.



Согласно заявлению ведомства, в результате работы немецких и грузинских правоохранителей, по факту хищения миллионов евро были задержаны семь человек – граждане Грузии и Израиля. Как выяснило следствие, жертвами мошеннической схемы были граждане Германии.



По данным прокуратуры, обвиняемые создали на территории Грузии «колл-центры», через них они убеждали европейцев класть деньги на свои банковские счета с целью получения прибыли.



Шестерым задержанным грозит лишение свободы сроком от девяти до двенадцати лет.



«Сотрудники различных подразделений полиции Федеративной Республики Германии и Прокуратуры Грузии, Министерства внутренних дел, Следственной службы Министерства финансов и Службы государственной безопасности в результате совместной работы задержали семь членов транснациональной преступной группы.



Масштабные мероприятия < > проходили в двух странах, на десятках локаций.



В мероприятии, прошедшем на территории Грузии, приняли участие 110 сотрудников правоохранительных органов ФРГ и Грузии», — говорится в заявлении.



Как оказалось, схема была организована в 2015 году. За время преступной деятельности злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам Германии, а также отмывали незаконные доходы. В частности, речь идет о 9 490 991 евро, 716 642 долларов США и 218 000 британских фунтов стерлингов.



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