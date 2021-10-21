

Новый спецпредставитель НАТО завершил визит в Грузию

21.10.2021 17:23





Новоназначенный специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина завершил свой первый официальный визит в Грузию 20 октября встречами с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.



«НАТО привержено евроатлантическим устремлениям Грузии», — написал специальный представитель в Facebook по итогам своего визита.



Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече, состоявшейся 20 октября, премьер-министр Грузии и спецпредставитель НАТО обсудили политику открытых дверей НАТО и интеграцию Грузии в Североатлантический альянс. Согласно тому же сообщению, Саммит НАТО 2022 года «станет хорошей возможностью надлежащим образом оценить прогресс Грузии».



Стороны также обсудили Существенный пакет НАТО-Грузия, сотрудничество в области безопасности на Черном море и совместные учения между Грузией и альянсом.





По сообщению Министерства обороны Грузии, 20 октября во время встречи с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе стороны обсудили реформы и приоритеты в рамках трансформации обороны, а также сосредоточились на ключевых областях сотрудничества между НАТО и Грузией, включая безопасность на Черном море и реализацию обновленного Существенного пакета НАТО-Грузия.



Спецпредставитель НАТО прибыл в Тбилиси из Баку. Из Грузии он отправился с визитом в Ереван.



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