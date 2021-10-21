

Генсек НАТО: Мы увеличили свое присутствие в Черноморском регионе

21.10.2021 21:42





«Мы увеличили наше присутствие в Черноморском регионе, потому что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после первого дня встречи министров обороны НАТО.



Как отметил Йенс Столтенберг, три страны Черноморского региона — Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, а также в этом регионе есть два очень близких партнера Альянса — Грузия и Украина.



«Мы были свидетелями незаконной аннексии Крыма и агрессивных действий России в Черноморском регионе. Мы увеличили наше присутствие в регионе на суше, в воздухе и в море, и мы постоянно ценим то, что мы можем сделать, отчасти за счет увеличения нашего представительства и, при необходимости, за счет увеличения нашей способности быстро развертывать силы. Это то, для чего нам нужен высокий уровень готовности наших сил», — сказал Столтенберг.





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