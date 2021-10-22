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Мужчина задержан в Грузии по обвинению в сбыте фальшивых долларов
22.10.2021 10:44
Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали молодого мужчину по обвинению в реализации большого количества фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый реализовал 50 единиц поддельных 100-долларовых купюр суммой 5 тысяч долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере», что наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет.
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