

Мужчина задержан в Грузии по обвинению в сбыте фальшивых долларов

22.10.2021 10:44





Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали молодого мужчину по обвинению в реализации большого количества фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Следствие установило, что обвиняемый реализовал 50 единиц поддельных 100-долларовых купюр суммой 5 тысяч долларов.



Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере», что наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет.



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