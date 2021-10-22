

В НАТО согласовали план защиты от угроз со стороны России

22.10.2021 10:46





Министры обороны стран НАТО согласовали 21 октября в Брюсселе новый генеральный план защиты от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах. В документе подчеркивается, что основной целью альянса остается сдерживание Москвы, даже несмотря на все большее внимание, которое уделяется действиям Китая, сообщает Радіо Свобода.



Стратегия НАТО носит конфиденциальный характер, направлена на подготовку к любой синхронной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, поломку компьютерных сетей и атаки в космосе, пишет Reuters.



«Мы продолжаем укреплять наш союз, используя лучшие и модернизированные планы», – подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи, участники которой также согласовали выделение первого миллиарда долларов на развитие новых цифровых технологий.



Официальные лица НАТО отмечают при этом, что не считают атаку со сторону России неизбежной.



Йенс Столтенберг перед министерской встречей в Брюсселе заявил, что отношения с Москвой достигли новой низшей точки со времен «холодной войны». «У нас все еще остаются средства и каналы для взаимодействия с Россией, однако мы сожалеем о ее решении закрыть два офиса НАТО в Москве и остановить работу российской миссии здесь в НАТО», – отметил Столтенберг.



Москва отрицает агрессивные намерения в отношении Запада и утверждает, что это НАТО своими действиями создает риски для дестабилизации ситуации в Европе.



Президент России Владимир Путин, выступая 21 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что реальную угрозу для России составляет военное присутствие НАТО в Украине. «Формальное членство (Украины) в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет», – сказал Путин, добавив вместе с тем, что заявления министра обороны США Ллойда Остина, который побывал на этой неделе в Киеве, по сути открывают Украине двери в НАТО. «И, конечно, нас это беспокоит», – добавил Путин.



Находясь в Киеве, Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтоном территориальной целостности Украины остается незыблемой, а Россия не имеет права блокировать намерения Киева, связанные с присоединением к НАТО.



18 октября глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Россия с 1 ноября прекращает работу своего постоянного представительства при штаб-квартире НАТО, а также информационного бюро НАТО в Москве.



Лавров назвал действия России ответом на лишение аккредитации восьми сотрудников российского постоянного представительства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Общее количество российских дипломатов в представительстве решением была сокращена вдвое – с 20 до 10.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





