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Хавьер Коломина: Мы продолжим искать пути повышения включенности НАТО
22.10.2021 10:52
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал о своем визите в Грузию в социальной сети.
«Вчера я попрощался с Грузией, у меня была прекрасная встреча с премьер-министром Гарибашвили. Мы обязательно продолжим искать пути расширения участия НАТО. Я скоро вернусь!», - сказано в сообщении Коломина в Twitter.
Новоназначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, в рамках регионального турне, 19-20 октября посетил Грузию.
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