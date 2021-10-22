

Хавьер Коломина: Мы продолжим искать пути повышения включенности НАТО

22.10.2021 10:52





Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал о своем визите в Грузию в социальной сети.



«Вчера я попрощался с Грузией, у меня была прекрасная встреча с премьер-министром Гарибашвили. Мы обязательно продолжим искать пути расширения участия НАТО. Я скоро вернусь!», - сказано в сообщении Коломина в Twitter.



Новоназначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, в рамках регионального турне, 19-20 октября посетил Грузию.



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