

Высокопоставленные полицейские начали увольняться из МВД Грузии в знак протеста

22.10.2021 21:48





Двое высокопоставленных полицейских уволились из министерства внутренних дел Грузии в знак протеста против задержания бывших коллег. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Должность заместителя главы генеральной инспекции МВД сегодня покинул Чабука Рапава, а накануне Реваз Лазишвили – должность начальника управления пограничной полиции Самегрело — Земо Сванети.

Решения последовали за задержанием бывшего начальника полиции Хоби Лексо Рапава и бывшего заместителя начальника Управления конституционной безопасности Грузии Георгия Датиашвили. При обыске их домов в Самегрело и Тбилиси изъято было незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Известно также, что в тот же день в Самегрело обыск провели в доме другого бывшего сотрудника правоохранительных органов – Руслана Шамахия, оттуда изъяли охотничьи ружья.



Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» сообщила, что все трое бывших силовиков являются их активными сторонниками. Произошедшее назвали «преступным и неадекватным актом властей», связав с приближающимися выборами. Оппоненты правящей «Грузинской мечты» утверждают, что оружие Рапава, Шамахия и Датиашвили подбросили.



В партии утверждают, что Рапава и Шамахия «принимали участие в раскрытии схемы фальсификации выборов». Между тем родственники Датиашвили считают, что бывшего полицейского решили задержать из-за участия в митинге поддержку экс-президента Михеила Саакашвили, который состоялся в Тбилиси 14 октября.



Начавшиеся отставки высокопоставленных полицейских ранее сегодня прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Заявление он сделал еще до того, как стало известно об увольнении Рапава.

«Полицейские и офицеры в первую очередь должны уважать собственный мундир и форму. Тот, кто хочет участвовать в партийной деятельности и политике, это их выбор. Они должны выбрать свой путь, вчера так и произошло. Никакой сенсации в этом нет. В реальности, один полицейский, а точнее политически ангажированный человек, не выдержал и подчинился их приказу», — заявил Гарибашвили.



Премьер также исключил, что задержания бывших силовиков связаны с политикой.



«Вчера МВД сделало комментарий. У полиции есть множество информации, и, если происходит какое-то преступление, они реагируют. Это абсолютно нормально, это их прямая обязанность и ничего удивительного и требующего расследования здесь нет, кроме того, что все должно быть прозрачным и открытым», — сказал он.



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