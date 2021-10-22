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Турецкая делегация посетила Тбилавиастрой
22.10.2021 22:57
Заместитель министра обороны Грузии Зураб Азарашвили и генеральный директор ЗАО Тбилавиастрой Михаил Оглишвили приняли турецкую делегацию, прибывшую в Грузию.
Стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Турцией и дальнейшие планы, направленные на создание совместного предприятия и развитие военно-воздушной отрасли.
После встречи гости осмотрели завод по сборке авиатехники, где самолеты восстанавливаются, ремонтируются и модернизируются в соответствии с современными стандартами.
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