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DEA и INL провели для грузинских правоохранителей учебный курс по борьбе с наркотиками
23.10.2021 14:58
Проведен учебный курс по расследованию наркопреступлений, организованный Администрацией по борьбе с наркотиками США (DEA) и Международным бюро по борьбе с наркотиками и сотрудничества с правоохранительными органами (INL).
В церемонии закрытия тренинга приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе и посол США в Грузии Келли Дегнан. Выпускникам соответствующие сертификаты вручили первый заместитель министра и посол США.
Первый заместитель министра внутренних дел поблагодарил посла Соединенных Штатов Америки за тесное сотрудничество и помощь на протяжении многих лет.
Посол США подчеркнула важность переподготовки сотрудников правоохранительных органов и обмена международным опытом в расследовании преступлений, связанных с наркотиками.
«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете каждый день. Вам приходится работать в ситуациях, требующих большого мужества, дисциплины, особых навыков и высокого профессионализма, что действительно примечательно.
Я хочу поблагодарить вас за то, что вы защищаете безопасность проживающих здесь американцев или туристов также, как граждан Грузии. Это действительно впечатляет и уважительно», — заявила посол США.
В ходе курса студенты были проинформированы о таких важных вопросах, как: идентификация наркотиков, скрытые следственные действия, основные правила безопасности при расследовании секретных лабораторий и финансовые расследования.
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