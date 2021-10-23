

DEA и INL провели для грузинских правоохранителей учебный курс по борьбе с наркотиками

23.10.2021 14:58





Проведен учебный курс по расследованию наркопреступлений, организованный Администрацией по борьбе с наркотиками США (DEA) и Международным бюро по борьбе с наркотиками и сотрудничества с правоохранительными органами (INL).



В церемонии закрытия тренинга приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе и посол США в Грузии Келли Дегнан. Выпускникам соответствующие сертификаты вручили первый заместитель министра и посол США.



Первый заместитель министра внутренних дел поблагодарил посла Соединенных Штатов Америки за тесное сотрудничество и помощь на протяжении многих лет.



Посол США подчеркнула важность переподготовки сотрудников правоохранительных органов и обмена международным опытом в расследовании преступлений, связанных с наркотиками.



«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете каждый день. Вам приходится работать в ситуациях, требующих большого мужества, дисциплины, особых навыков и высокого профессионализма, что действительно примечательно.



Я хочу поблагодарить вас за то, что вы защищаете безопасность проживающих здесь американцев или туристов также, как граждан Грузии. Это действительно впечатляет и уважительно», — заявила посол США.



В ходе курса студенты были проинформированы о таких важных вопросах, как: идентификация наркотиков, скрытые следственные действия, основные правила безопасности при расследовании секретных лабораторий и финансовые расследования.





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