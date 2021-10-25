

В Украине нейтрализовали группировку из 50 человек из «сухумо-кутаисского клана»

25.10.2021 21:54





В Сумской области Служба безопасности Украины обезвредила мощную криминальную группировку из 50 человек, которая координировалось иностранным кланом "воров в законе", передает interfax.com.ua со ссылкой на пресс-центр СБУ.



Как сообщается, установлено, что злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ.



"Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек". Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", - сказано в сообщении.



Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение "воровской кассы".



Кроме того, злоумышленники использовали "прибыль" для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также распространение там преступного влияния.



Во время следственных действий по местам пребывания участников группы, правоохранители обнаружили: средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности, отмычки, "долговые" расписки потерпевших, с которых злоумышленники требовали деньги.



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