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В Грузии разоблачили изготовителей поддельных ковид-паспортов


26.10.2021   12:30


Следственная служба Минфина Грузии сообщает о выявлении фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и документов о прохождении PCR-тестирования.

К ответственности по делу привлечены девять граждан, один из них задержан.

Как указано в заявлении ведомства, тбилисская туристическая компания подделала два ковид-паспорта во избежание прохождения обязательного карантина для невакцинированных лиц, направляющихся заграницу и продала их за 70 евро. На документах стояла поддельная печать Дома юстиции.

Во втором случае в регионе Имерети восемь человек во избежание выполнения ковид-регуляций приобрели и использовали поддельную справку о прохождении PCR-теста.

Следствие ведется по первой части статьи 362 УК Грузии. В случае признания виновным обвиняемому грозит заключение сроком до трех лет.

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