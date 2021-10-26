

В Грузии разоблачили изготовителей поддельных ковид-паспортов

26.10.2021 12:30





Следственная служба Минфина Грузии сообщает о выявлении фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и документов о прохождении PCR-тестирования.



К ответственности по делу привлечены девять граждан, один из них задержан.



Как указано в заявлении ведомства, тбилисская туристическая компания подделала два ковид-паспорта во избежание прохождения обязательного карантина для невакцинированных лиц, направляющихся заграницу и продала их за 70 евро. На документах стояла поддельная печать Дома юстиции.



Во втором случае в регионе Имерети восемь человек во избежание выполнения ковид-регуляций приобрели и использовали поддельную справку о прохождении PCR-теста.



Следствие ведется по первой части статьи 362 УК Грузии. В случае признания виновным обвиняемому грозит заключение сроком до трех лет.



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