|
|
|
В Грузии оштрафовали китайское судно
26.10.2021 18:21
Судно Hong fa shang hai , следовавшее под китайским флагом, было задержано за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии, сообщает Пограничная полиция МВД Грузии.
По данным ведомства, сотрудники береговой охраны оштрафовали капитана корабля, гражданина Китая, за нарушение правил мореходства.
Сумма штрафа составила 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов) согласно Кодексу административных нарушений.
После выплаты штрафа корабль получил разрешение на свободное плавание и продолжил маршрут.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна