

МВД Грузии изъяло очередную партию оружия: задержаны четыре человека

27.10.2021 13:19





Незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты в Тбилиси, Марнеули (Квемо Картли), Лентехи (Сванети) и Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), сообщает МВД Грузии.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре человека. Все четверо обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступления наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.



Во время обыска в доме 46-летнего в прошлом судимого жителя Тбилиси полиция изъяла пистолет типа СZ, обойму с шестью патронами в качестве вещественных доказательств.



У второго задержанного - 47-летнего жителя Лентехи изъяты пистолет СZ, три обоймы с 45 патронами.



В Самцхе-Джавахети у 39-летнего жителя Ахалцихе полиция нашла автомат Калашникова "АК-74" и около 30 патронов в нему.



В Марнеули полиция Квемо Картли изъяла у 29-летнего местного жителя пистолет ТТ, обойму с семью патронами.



По данным пресс-службы МВД, все задержания проводились в разное время.



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