

Министр обороны Эстонии посетил "Совместный центр тренировок и оценки НАТО-Грузия"

27.10.2021 16:14





В рамках визита в Грузию, министр обороны Эстонии посетил Национальную гвардию Сил обороны Грузии. Калле Лаанет и членов делегации принимали командующий Национальной гвардией, бригадный генерал Роман Джохадзе и заместитель министра обороны Давид Суджашвили.



По сообщению Минобороны, стороны обсудили прочные связи в сфере обороны между Эстонией и Грузией, тесное сотрудничество между Национальной гвардией и Лигой обороны Эстонии.



Стороны особо подчеркнули и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Бригадный генерал Роман Джохадзе поблагодарил эстонскую сторону за вклад и поддержку развития Национальной гвардии Грузии. Командующий гвардией ознакомил эстонских гостей с задачами, функциями и текущими реформами Национальной гвардии Грузии. На встрече обсуждались курсы обучения и лидерства для инструкторов, которые проводят эстонские инструкторы с представителями Национальной гвардии Грузии.



Министр обороны Эстонской Республики Калле Лаанет находится с двухдневным официальным визитом в Грузии. Его принимает грузинский коллега Джуаншер Бурчуладзе.



В ходе визита члены эстонской делегации, кроме Национальной гвардии, посетят бюро кибербезопасности «Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузия» (JTEC).



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