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В Грузии начинается производство винтовки GI-4 стандарта НАТО


28.10.2021   15:12


На базе «Дельта» открылось грузино-израильское предприятие «Delta САА», которое на месте производит автоматическое оружие стандарта НАТО.

По информации Минобороны, согласно проекту, произведенные на заводе винтовки GI-4 (5.56) стандарта НАТО будут поставляться Силам обороны Грузии, что облегчит процесс оснащения воинских частей современным вооружением.

Новое грузино-израильское предприятие оснащено новейшими установками, произведенными в ведущих странах мира, а полный технологический процесс производства автоматического огнестрельного оружия GI-4 (5.56) будет осуществляться на месте.

Функциональная нагрузка предприятия в будущем возрастет еще больше, что позволит производить различные виды огнестрельного оружия и аксессуаров. На предприятии также будет возможно работать над модернизацией различных видов вооружения. Также в будущем планируется экспортное производство продукции.

Договор о производстве автоматического огнестрельного оружия стандарта НАТО было подписано между Министерством обороны и израильской компанией в мае этого года.

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