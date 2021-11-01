

Военный корабль США примет участие в совместных операциях в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО

01.11.2021 12:30





Корабль Шестого флот ВМС США, Mount Whitney, взял курс на Черное море. Согласно заявлению Шестого флота США, корабль примет участие в совместных операциях в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО.



На борту находятся представители Шестого флота США и ударных сил ВМС НАТО.



В конце прошлой недели лидеры США и НАТО объявили о начале операций в Средиземном и Черном морях, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, два дня назад в Черное море вошел американский военный корабль «Портер», оснащенный крылатыми ракетами.



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