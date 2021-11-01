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В Грузии в ноябре пройдут штабные учения «Дидгори-2021»
01.11.2021 16:50
Новости-Грузия
Командно-штабные учения «Дидгори-2021» пройдут в Грузии с 8-12 ноября, сообщает сегодня министерство обороны страны.
Официальная церемония открытия состоится 5 ноября. Цель учений –улучшение межведомственного взаимодействия во время кризисных и военных ситуаций.
В учениях, в штабах оперативного и стратегического уровня примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств.
Как отметили в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.
Штабные учения пройдут в Объединенном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (близ Тбилиси), в Объединенном военном центре, а также во 2-ой пехотной бригаде в Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети). Помимо штабной части, «Дидгори 2021» также включает в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.
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