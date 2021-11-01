

ООН – новые обвинения против ЧВК Вагнера

01.11.2021 16:58





Экспертная группа ООН, которая занимается правами человека в Африке, опубликовала доклад, в котором выдвигает новые обвинения против действий российских наемников из ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР), выраженных «в запугивании и преследовании миротворцев, журналистов и мирных жителей» - об этом сообщает «RFI».



Группа экспертов Организации объединенных наций обвинила российскую «частную военную компанию (ЧВК) «Вагнера» в запугивании и преследовании миротворцев, журналистов и мирных жителей. Об этом сообщила всемирная служба ссылкой на заявление экспертов.



В опубликованном заявлении от 17 экспертов их трех рабочих групп [по использованию наемников; о транснациональных корпорациях; по принудительным исчезновениям] говорится, что «…Мирные жители, в том числе журналисты, сотрудники гуманитарных организаций и представители меньшинств в ЦАР, а также миротворцы подвергаются насильственным преследованиям и запугиваниям со стороны так называемых «российских инструкторов» из Группы Вагнера…».



В заявлении еще раз подчеркивается, что «…т.н. инструкторы из России работают в тесном сотрудничестве с национальной армией (FACA) и полицией и участвуют в арестах и задержаниях людей. Пострадавшие зачастую не имеют доступа к правосудию или просто не осмеливаются подавать официальные жалобы. Это приводит к тому, что многие правонарушения совершаются в атмосфере полной безнаказанности. Безнаказанностью пользуются, как местные военные из FACA, так и российские наемники. Следственные экспертные группы ООН также получили сообщения о том, что во многих частях страны «бойцы Группы Вагнера» насиловали или совершали иные сексуальные надругательства в отношении женщин, мужчин и молодых девушек. Информация относительно того, сколько людей стали жертвами сексуального насилия, отсутствует, поскольку пострадавшие, как отмечают правозащитники, опасаясь возмездия, боятся обращаться в суд».



Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RFI 15 октября заверил, что он в своей стране «не видит никакого «Вагнера», и что он обратился за помощью не к частной военной компании, а к российским властям — и сделал это вынужденно: «Мне пришлось использовать все возможные средства для обеспечения безопасности граждан Центральноафриканской Республики и тех, кто находится на территории Центральноафриканской республики». Однако, у Туадера нет ответов на вопрос связанным с убийством троих российских журналистов, который произошел в ЦАР 2018 году. Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые расследовали дела касающиеся деятельности ЧВК Вагнера в ЦАР, были убиты при весьма сомнительных обстоятельствах в этой африканской республике.



Напомним, что в мае 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «…президент ЦАР Туадера является заложником группы Вагнера, которая захватывает шахты и вместе с ними политическую систему страны…».



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