

Министр обороны Грузии провел встречу с премьер-министром Армении

02.11.2021 22:34





Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил армяно-грузинские отношения с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.



Как сообщает пресс-служба премьера Армении, Пашинян отметил высокую динамику двусторонних отношений.



"Мы заинтересованы в углублении отношений с Грузией во всех сферах, в развитии братских отношений. Визиты такого характера, личное общение между членами правительств крайне важны в этом контексте", - сказал Пашинян.



В свою очередь Бурчуладзе отметил, что для него честь встречаться с такой "исторической личностью, каким является г-н Никол".



Бурчуладзе отметил, что сменил на посту действующего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили (ранее Гарибашвили занимал пост главы оборонного ведомства, - ред.), а до этого был его заместителем.



По его словам, сложившиеся между двумя премьерами отношения - прочная основа развития двустороннего сотрудничества. Он назвал свой визит продолжением этих отношений и отметил, что прогресс в развитии взаимодействия между двумя странами будет непрерывным.





Бурчуладзе также назвал эффективным сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран и программы, направленные на его расширение. Собеседники обменялись мнениями по укреплению оборонного партнерства и региональным вопросам.



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