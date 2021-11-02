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Министр обороны Грузии провел встречу с премьер-министром Армении


02.11.2021   22:34


Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил армяно-грузинские отношения с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщает пресс-служба премьера Армении, Пашинян отметил высокую динамику двусторонних отношений.

"Мы заинтересованы в углублении отношений с Грузией во всех сферах, в развитии братских отношений. Визиты такого характера, личное общение между членами правительств крайне важны в этом контексте", - сказал Пашинян.

В свою очередь Бурчуладзе отметил, что для него честь встречаться с такой "исторической личностью, каким является г-н Никол".

Бурчуладзе отметил, что сменил на посту действующего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили (ранее Гарибашвили занимал пост главы оборонного ведомства, - ред.), а до этого был его заместителем.

По его словам, сложившиеся между двумя премьерами отношения - прочная основа развития двустороннего сотрудничества. Он назвал свой визит продолжением этих отношений и отметил, что прогресс в развитии взаимодействия между двумя странами будет непрерывным.


Бурчуладзе также назвал эффективным сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран и программы, направленные на его расширение. Собеседники обменялись мнениями по укреплению оборонного партнерства и региональным вопросам.

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