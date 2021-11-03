

Грузия и Армения готовы укреплять отношения в сфере обороны

03.11.2021 12:21





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится с официальным визитом в Республике Армения, где встретился с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны между соседними странами по различным направлениям: военного образования, военной медицины, многонациональных учений и укрепления этих связей», — говорится в сообщении.



В рамках официального визита, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



«Армения заинтересована в сотрудничестве и развитии отношений с Грузией во всех сферах», — заявил премьер-министр Армении во время встречи.



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