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Грузия и Армения готовы укреплять отношения в сфере обороны
03.11.2021 12:21
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится с официальным визитом в Республике Армения, где встретился с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны между соседними странами по различным направлениям: военного образования, военной медицины, многонациональных учений и укрепления этих связей», — говорится в сообщении.
В рамках официального визита, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Армения заинтересована в сотрудничестве и развитии отношений с Грузией во всех сферах», — заявил премьер-министр Армении во время встречи.
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