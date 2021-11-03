

«МиГ» продает территорию в 57,7 га и 134 объекта недвижимости

03.11.2021 13:51





ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» объявило торги по продаже территории бывшего завода АО «РСК "МиГ"» на севере Москвы рядом с метро «Динамо». На продажу выставлены три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости, об этом сообщает INTERFAX.RU.



По распространенной информации, начальная цена лота - 35,5 млрд руб. Заявки принимаются до 3 декабря, торги назначены на 6 декабря.



По той же информации, о планах «Ростеха» продать производственные площади «МиГ» на севере Москвы несколько лет назад заявлял глава корпорации Сергей Чемезов. Он отмечал, что речь идет «о пустующих заводских помещениях и ангарах, которые давно не используются и в которых никто не работает».



Напомним, что «МиГ» производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны России. В производственный кластер компании входят «Луховицкий авиационный завод», нижегородский авиазавод «Сокол», «Калязинский машиностроительный завод».



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