

СГБ призывает граждан воздержаться от призывов к революции

03.11.2021 17:42





Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет очередное заявление по факту заговора с целью свержения власти и призывает «деструктивные силы» воздерживаться от преступных действий и оставаться в правовых рамках.



По заявлению СГБ, ведомство осуществит все предполагаемые законом мероприятия для защиты конституционного строя Грузии.



«Обществу известно, что в Службе государственной безопасности проходит расследование по факту заговора с целью свержения государственной власти, по 1-й части статьи 315 УК Грузии.



В последнее время в соцсети и СМИ разными лицами распространяются публичные заявления, содержащие в себе признаки преступления, и граждане умышленно или неосознанно прямо призывают соратников к революции и свержению власти, в том числе силовым путем.



Призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии или к свержению государственной власти, или/и распространение материалов с таким содержанием, а также призывы к вооружению с этой же целью, представляют собой преступные действия, предусмотренные статьей 317 УК Грузии и предполагают лишение свободы на срок до 3 лет.



СГБ, в рамках своей компетенции осуществит все правовые мероприятия, предполагаемые законом для защиты конституционного строя Грузии и предотвращения смены государственной власти неконституционным, насильственным путем.



Еще раз призываем деструктивные силы воздерживаться от преступных действий и оставаться в правовых рамках», - говорится в заявлении СГБ.



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