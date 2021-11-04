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Задержаны напавшие на участника акции возле тюрьмы в Рустави
04.11.2021 14:10
Сотрудниками Руставского городского отдела Департамента полиции Квемо Картли по обвинению в применении насилия задержаны два человека: ранее судимый Э.А., 2000 г.р. и Р.Ч., 2001 г.р.
В ходе расследования выяснилось, что 3 ноября этого года обвиняемые оскорбляли словесно и физически одного из участников митинга перед пенитенциарным учреждением N12 – Г.Б., 1999 года рождения, когда он возвращался домой с митинга.
По факту насилия ведётся расследование.
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