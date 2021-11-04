

Полиция задержала двоих за нападение на сторонника Саакашвили

04.11.2021 18:26





Полиция задержала двух человек, которые в официальном сообщении указаны инициалами «Э.А.» и «Р. Ч.» по обвинению в нападении на участника митинга в поддержку помещенного в тюрьму третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



По данным следствия, задержанные, которым 20 и 21 год, словесно и физически оскорбляли 22-летнего Георгия Балхамишвили, который участвовал в митинге в поддержку Саакашвили возле тюрьмы № 12 в Рустави 3 ноября.



После инцидента Балхамишвили заявил, что три человека напали на него, когда он возвращался домой с митинга. По его словам, один из напавших на него является сторонником партии «Грузинская мечта».





Контекст



Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.



Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в руставской тюрьме №12. С понедельника сторонники экс-президента и оппозиции проводят возле тюрьмы в Рустави перманентную акцию с требованием его перевода в гражданскую клинику.











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