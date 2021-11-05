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В Грузии задержан гражданин РФ, незаконно присвоивший землю стоимостью более $5 млн
05.11.2021 12:25
Следственная служба Минфина Грузии задержала гражданина России по факту присвоения чужого имущества в крупном размере и фальсификации документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, обвиняемый незаконно завладел двумя земельными участками в Тбилиси общей площадью 47,8 тысячи квадратных метров. Их рыночная стоимость превышает 16 миллионов лари (более 5 миллионов долларов).
Установлено, что он подделал договор о купле-продаже контрольной доли компании, которой принадлежали участки, став ее единственным директором и основателем. Затем гражданин РФ переоформил земельные участки на другую компанию, зарегистрированную на его имя.
Утверждается, что он планировал получить кредит в размере 200 тысяч долларов, заложив присвоенное недвижимое имущество. Задержан обвиняемый был в момент заключения сделки.
Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество» и «Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
Как отмечают в ведомстве, обвиняемому оказывали помощь другие лица. Следствие работает над установлением соучастников преступления.
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