

МВД Грузии задержало членов движения «Shame Movement»

05.11.2021 15:42





Руководители кутаисского регионального отделения гражданского движения «Позор» («Shame Movement») Мишико Мумладзе и активист Имеда Ониани были задержаны вчера, 4 ноября. Информацию об этом распространил один из лидеров движения Шота Дигмелашвили. Факт задержания изданию Netgazeti подтвердили в МВД Грузии.



Как сообщил Netgazeti Дигмелашвили, по его информации, представители «Позора» были задержаны в процессе изготовления протестного плаката. По свидетельствам очевидцев, форма задержания была довольно грубой.



«Сначала никто не знал, где они. Узнали что они в Самтредиа примерно через три часа, затем потребовалось еще много времени, чтобы найти адвоката», — сказал Дигмелашвили.



В МВД подтвердили, что Мумладзе и Ониани были задержаны в административном порядке, но заявили, что сообщат информацию по какой конкретной статье им предъявлено обвинение, позже. Также на данном этапе МВД не уточняет местонахождение задержанных членов движения «Позор».



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