Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В результате спецоперации в Барселоне задержаны 9 членов криминальной группировки, 8 из которых граждане Грузии


05.11.2021   20:05


Испанские правоохранители, в результате спецоперации, задержали 9 членов криминальной группировки, 8 из которых граждане Грузии. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии.

Как сообщает ведомство, масштабная спецоперация была проведена в Барселоне при сотрудничестве МВД Грузии и испанских правоохранительных органов.

«20 октября сего года в Барселоне была проведена масштабная спецоперация под названием - «Бану».

В результате спецоперации испанские правоохранители задержали 9 членов криминальной группировки, 8 из которых граждане Грузии и один гражданин России.

Им вменяются преступления по статьям 237 и 570 УК Испании, что подразумевает совершение квартирных краж на территории Королевства Испания, а также членство в криминально-преступной группе, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На основании распоряжения судьи, в 7 квартирах задержанных были произведены обыски. Обвиняемые предстали перед судом 22 октября», - говорится в заявлении МВД.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна