

В результате спецоперации в Барселоне задержаны 9 членов криминальной группировки, 8 из которых граждане Грузии

05.11.2021 20:05





Испанские правоохранители, в результате спецоперации, задержали 9 членов криминальной группировки, 8 из которых граждане Грузии. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии.



Как сообщает ведомство, масштабная спецоперация была проведена в Барселоне при сотрудничестве МВД Грузии и испанских правоохранительных органов.



«20 октября сего года в Барселоне была проведена масштабная спецоперация под названием - «Бану».



В результате спецоперации испанские правоохранители задержали 9 членов криминальной группировки, 8 из которых граждане Грузии и один гражданин России.



Им вменяются преступления по статьям 237 и 570 УК Испании, что подразумевает совершение квартирных краж на территории Королевства Испания, а также членство в криминально-преступной группе, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На основании распоряжения судьи, в 7 квартирах задержанных были произведены обыски. Обвиняемые предстали перед судом 22 октября», - говорится в заявлении МВД.



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