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В Грузии открылись межведомственные учения Сил обороны «Дидгори 2021»
05.11.2021 22:40
Церемония открытия межведомственных командно-штабных учений «Дидгори 2021» в пятницу прошла сразу на двух локациях – в объединенном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (близ Тбилиси), а также на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
Учения «Дидгори» проводятся в Грузии уже в восьмой раз. Цель маневров – усиление координации и улучшения взаимодействия между государственными органами в боевых и кризисных ситуациях.
В этом году учения, спланированные Силами обороны Грузии, продлятся до 12 ноября. Впервые участники «Дидгори» будут использоваться армейский симулятор VBS3 (Virtual Battlefield).
На учениях в штабах оперативного и стратегического уровня будут присутствовать представители администрации президента Грузии, парламента и других государственных ведомств.
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