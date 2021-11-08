

На территорию Глданской тюрьмы на автобусах завели спецназ

08.11.2021 19:57





Возле лечебного учреждения Глданской тюрьмы, куда переведен Михеил Саакашвили, мобилизованы силы полиции.



Как передает с места корреспондент "Интерпрессньюс", во двор учреждения на т.н. желтых автобусах завели спецназ.



В то же время, во двор учреждения заводят машины полиции.



Напомним, некоторое время назад Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из руставской тюрьмы в 18-е учреждение в Глдани.



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