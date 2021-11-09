

Суд оставил обвиняемых в убийстве Ники Кварацхелия под стражей

09.11.2021 17:06





Тбилисский городской суд оставил обвиняемых по делу об убийстве 23-летнего Ники Кварацхелия под стражей.



Судья разделил позицию обвинения, которая требовала заключения Георгия Кавиладзе и Алеко Челидзе.



По словам прокурора Левана Вепхвадзе, против обоих подсудимых есть веские доказательства.



«Против обоих обвиняемых имеются веские доказательства того, что они совершили умышленное убийство. Было установлено, что они приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы. Целью всего этого было убить Николоза Кварацхелия», - сказал Леван Вепхвадзе.



Решение суда неприемлемо для защиты. Оба обвиняемых пользуются правом хранить молчание и не признают себя виновными.



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