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Новый командующий Учебным центром объединенных сил НАТО посетил Грузию
13.11.2021 11:54
Новый командующий Объединенным учебным центром НАТО (JFTC) генерал-майор Норберт Вагнер посетил Грузию с рабочим визитом. Целью визита было ознакомление с возможностями Сил обороны Грузии, в частности, с планом сотрудничества с Совместным центром подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC). Информацию распространяет Министерство обороны Грузии.
По сообщению ведомства, генерал-майор Норберт Вагнер посетил Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC), а также провел встречи с заместителями командующего Силами обороны Грузии генерал-майором Зазой Чхаидзе и бригадным генералом Ираклием Чичинадзе. Основными темами обсуждения стали текущие реформы в Силах обороны Грузии, развитие возможностей Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) и повышение совместимости с НАТО, а также организационные вопросы запланированных на 2022 год в Грузии совместных учений НАТО- Грузия.
Во время трехдневного визита Генерал-майор Норберт Вагнер также посетил Центр боевой подготовки (CTC) в Вазиани, где присутствовал на межведомственных учениях «Дидгори 21» и ознакомился с полевой составляющую учений.
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