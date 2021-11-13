

Путина напугали учения НАТО в Черном море

13.11.2021 15:52





«Стратегическая авиация, участвующая во внеплановых учениях Североатлантического альянса в Черном море, является серьезным вызовом для России», — цитирует агентство Рейтер слова президента России Владимира Путина в интервью телеканалу «Россия 24».



«Более того, сформирована не только группировка достаточно мощных кораблей, в учениях задействована авиация, в том числе стратегического типа. Дело в том, что у них на борту есть стратегическое оружие, и это важный вызов для нас», — сказал Путин.



По его словам, в ответ на действия официального Вашингтона Минобороны России выступило с инициативой проведения внеплановых учений в этом районе, но это было неуместно, поскольку эскалация ситуации не имела смысла. Следовательно, Минобороны ограничивается наблюдением за этими самолетами и кораблями, сказал он.





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