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Группа экспертов по аккредитации НАТО посещает Школу институционального построения обороны


14.11.2021   12:04


По сообщению Минобороны Грузии, в Школе институционального построения обороны гостит группа экспертов по аккредитации НАТО.

Согласно информации, цель визита — оценить качество системы менеджмента школы как института, претендующего на институциональную аккредитацию НАТО.

«Визит предоставляет уникальную и реальную возможность для НАТО признать полное соответствие системы обучения и организационного управления Школы стандартам НАТО.

С визитом экспертов НАТО Грузии предоставится возможность получить первое учебное заведение в виде школы DIB с отметкой управления качеством НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

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