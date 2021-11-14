

Группа экспертов по аккредитации НАТО посещает Школу институционального построения обороны

14.11.2021 12:04





По сообщению Минобороны Грузии, в Школе институционального построения обороны гостит группа экспертов по аккредитации НАТО.



Согласно информации, цель визита — оценить качество системы менеджмента школы как института, претендующего на институциональную аккредитацию НАТО.



«Визит предоставляет уникальную и реальную возможность для НАТО признать полное соответствие системы обучения и организационного управления Школы стандартам НАТО.



С визитом экспертов НАТО Грузии предоставится возможность получить первое учебное заведение в виде школы DIB с отметкой управления качеством НАТО», — говорится в сообщении ведомства.





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