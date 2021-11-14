

Премьер-министр Польши призвал НАТО предпринять конкретные шаги для разрешения кризиса с мигрантами

14.11.2021 20:22





Премьер-министр Польши призвал НАТО предпринять конкретные шаги для разрешения миграционного кризиса. Информацию распространяет агентство Reuters.



По словам Матеуша Моравецкого, Польша вместе с Литвой и Латвией планирует провести консультации со странами-членами НАТО по вопросу миграционного кризиса на белорусской границе в соответствии со статьей 4 Организации Североатлантического договора.



В соответствии со статьей 4 НАТО любое государство-член имеет право запрашивать консультации, когда его территориальная целостность, безопасность или политическая независимость находится под угрозой.



По мнению польского премьер-министра, для разрешения ситуации недостаточно публичного выражения озабоченности и необходимо предпринимать конкретные шаги.



Тысячи мигрантов с Ближнего Востока уже находятся в Беларуси и продолжают прибывать в эту страну в надежде пересечь границу ЕС. Европейский союз (ЕС) обвинил правительство Беларуси в «гибридной атаке» путем использования «нелегальных мигрантов» и пригрозил ввести дополнительные санкции. Беларусь отрицает обвинения.





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