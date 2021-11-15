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МВД Грузии заявило о готовности использовать «пропорциональную силу» против оппозиции


15.11.2021   13:31


МВД Грузии в случае необходимости использует пропорциональную силу и специальные средства в целях наведения общественного порядка. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении МВД, ставшим ответом на планы оппозиции провести акцию протеста и перекрыть движение в центре Тбилиси.

Крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» планирует сегодня на несколько часов перекрыть автомобильное движение на обеих набережных Мтквари (Куры) в Тбилиси. Участники акции требуют перевода объявившего голодовку 46 дней назад Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.

В МВД уверены, что цель протестной акции «Единого национального движения» — вызвать транспортный коллапс в Тбилиси.

«Согласно 11 статье закона Грузии «О собраниях и манифестациях» участникам митинга запрещается умышленное создание препятствий для передвижения транспорта», — говорится в заявлении МВД.

В ведомстве напоминают, что закон запрещает перекрывать проезжую часть автомобилями или другими конструкциями. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно «Кодексу об административных правонарушениях.

Кроме того, согласно статье 226 Уголовного кодекса, преступлением считается организация групповых действий, который грубо нарушают общественный порядок или связаны с явным неповиновением законному требованию представителя власти.

Также запрещается препятствование работе транспорта, предприятий, организаций и активное участие в таких действиях. Такие нарушения наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

В своем заявлении МВД призывает граждан и политических лидеров защищать конституцию Грузии, уважать профессиональную деятельность сотрудников полиции, не выходить за рамки закона о мирных собраниях.

«Любое нарушение закона со стороны полиции будет незамедлительно предотвращено и последует соответствующая реакция», — говорится в заявлении.

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