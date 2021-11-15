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Залкалиани: Грузия приглашена на следующую министерскую встречу НАТО вместе с Украиной
15.11.2021 17:24
Мы очень рады, что Грузия приглашена на предстоящую встречу министров НАТО вместе с Украиной, которая состоится в начале декабря, и это еще одно признание ощутимого прогресса, который Грузия как страна-претендент имеет с Украиной на пути в интеграции в НАТО, — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, эти шаги приближают Грузию к пути в НАТО.
«Впервые в 2018 году нас пригласили на саммит НАТО-Грузия-Украина, это был первый случай, а потом была практика, когда Грузию и Украину приглашали совместно в министерском формате, и мы уже участвовали в двух министерских форматах. Наше приглашение на ближайшую декабрьскую встречу министров также является очень позитивным и серьезным посланием от наших партнеров по НАТО и еще раз произойдет поддержка наших инициатив, тот же существенный пакет, который был обновлен, наше сотрудничество в контексте безопасности Черного моря, дополнительные учения и продвижение практических инструментов. Это позволяет нам приблизиться к цели вступления в НАТО», — заявил Залкалиани.
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