

Дмитрий Кулеба призвал НАТО укреплять сотрудничество с Грузией, Украиной и Молдовой в Черноморском регионе

15.11.2021 18:35





Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО укреплять сотрудничество с Грузией, Украиной и Молдовой в Черноморском регионе.



Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.



«Мы должны помнить, насколько напряженной и опасной является ситуация в Черноморском регионе. Я призываю членов Альянса более тесно сотрудничать с Грузией, Украиной и Молдовой в вопросах безопасности в Черноморском регионе. Совместные действия стран-членов и нечленов Североатлантического союза в Черном море будут чрезвычайно своевременными и полезными», — сказал Кулеба.





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