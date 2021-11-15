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Дмитрий Кулеба призвал НАТО укреплять сотрудничество с Грузией, Украиной и Молдовой в Черноморском регионе
15.11.2021 18:35
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО укреплять сотрудничество с Грузией, Украиной и Молдовой в Черноморском регионе.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
«Мы должны помнить, насколько напряженной и опасной является ситуация в Черноморском регионе. Я призываю членов Альянса более тесно сотрудничать с Грузией, Украиной и Молдовой в вопросах безопасности в Черноморском регионе. Совместные действия стран-членов и нечленов Североатлантического союза в Черном море будут чрезвычайно своевременными и полезными», — сказал Кулеба.
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