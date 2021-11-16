

Суд вынес приговор по делу о ДТП в Шатили

16.11.2021 11:41





По данным прокуратуры, Мцхетский районный суд признал директора туристической компании Шалву Болоташвили и владельца микроавтобуса Гочу Гогилавшили виновными по делу о гибели 17-ти человек в результате ДТП.



Согласно материалам следствия, 23 августа 2020 года на обратном пути из Шатили в Тбилиси из-за неисправности транспортного средства микроавтобус сначала столкнулся с припаркованным на дороге автомобилем, а затем упал в овраг глубиной 60 метров.



На момент аварии в салоне было 20 человек, включая водителя. 17 человек погибли на месте. Выжить удалось троим, получили опасные для жизни травмы.



Болоташвили и Гогилавшили были арестованы 23 февраля 2021 года. Им было предъявлено обвинение по статье 277 УК Грузии — «выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта, совершенный ответственным за техническое состояние транспортного средства лицом, повлекший за собой гибель двух или более человек».



Суд признал владельца микроавтобуса полностью виновным в эксплуатации технически неисправного транспортного средства, что привело к гибели людей и серьезному ущербу для здоровья. Он был приговорен к 7 годам лишения свободы.



Что касается директора туристической компании, то суд признал его виновным по части второй прима статьи 220 УК Грузии, которая подразумевает неисполнение служебных обязанностей или ненадлежащее исполнение, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.



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