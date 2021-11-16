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В Тбилиси и Багдати полиция изъяла незаконное оружие
16.11.2021 11:42
При обыске квартир в Тбилиси и Багдати полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие.
По данным МВД, задержаны два человека. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет:
"Сотрудниками Департамента полиции Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и полиции Тбилиси задержан Ш.Ч., 1994 года рождения, и Г.Х., 1983 г.р . Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В качестве вещественных доказательств было изъято автоматическое оружие Калашников-АХ-47 и боеприпасы", - говорится в заявлении.
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