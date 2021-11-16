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Командующий Европейским командованием специальных операций США посещает с визитом в Грузии
16.11.2021 12:46
Командующий Европейским командованием специальных операций США генерал-майор Дэвид Табор прибыл с визитом в Грузию. По сведениям Посольства США в Тбилиси, это первый визит генерал-майора в Грузию.
Как сообщает посольств, генерал-майор Табор встретится с высокопоставленными военными в Тбилиси, чтобы обсудить текущие учения «Оперативная концепция сопротивления» и перспективы на будущее.
«Европейское командование специальных операций и Силы специальных операций Грузии, как прочные партнеры, проводят совместные учения, которые направлены не только на улучшение внутренних операций театра (боевых действий), но и на улучшение сопротивления общества в целом, что является жизненно важным компонентом спецоперации», — говорится в заявлении посольства США.
Согласно тому же заявлению, генерал-майор Табор обсудит со своими грузинскими коллегами различные роли Сил специальных операций Грузии, которые Грузия играет в партнерстве с силами США и НАТО, «чтобы противостоять вредному влиянию, создать единство, быстро реагировать на возникшие угрозы и в случае необходимости, поразить внешнюю агрессию».
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