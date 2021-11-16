

Два человека арестованы за изготовление и использование фальшивых документов

16.11.2021 14:57





Два человека арестованы, и трое привлечены к ответственности за изготовление и использование поддельных налоговых документов по предварительному сговору группой лиц и нанесение крупного имущественного ущерба государственному бюджету. Об этом сообщают в следственной службе Минфина.



Расследование показало, что ответчики в 2020 году с целью получения незаконной материальной выгоды подготовили и использовали поддельные налоговые счета-фактуры на общую сумму 762000 лари для фиктивных поставок товаров и услуг от имени компаний, находящихся под их управлением.



Таким образом были созданы поддельные активы на сумму 116 234 лари, которые затем были полностью использованы для покрытия существующих обязательств перед бюджетом.



По данным Следственной службы, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



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